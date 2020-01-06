В еде людей, живших 170 тыс. лет назад найдены следы крахмала

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11:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: hightech.fm

Новости науки:В пещерах нашли 55 обугленных корневищ гипоксиса - предка современного вида Hypoxis angustifolia..

Остатки пищевых растений были обнаружены учеными в горах Лебомбо в Южной Африке, где команда занималась раскопками с 2015 года.

Об этом говорится в исследовании группы ученых под руководством профессора Лина Уодли из Института эволюционных исследований Витса в Университете Витватерсранда в журнале Science.

Идентификация растений в пещере проводилась по размерам и форме корневищ, а также по структуре сосудов, исследованных под сканирующим электронным микроскопом. Современные корневища Hypoxis и их древние аналоги имеют сходные клеточные структуры и те же включения микроскопических кристаллических пучков, которые называются рафидами. Их особенности узнаваемы даже в обугленных образцах, отмечают ученые.

Корневища гипокса питательны и богаты углеводами с энергетической ценностью приблизительно 500 кДж / 100 г: их можно есть как в сыром, так и в жареном виде. Эти корневища богаты крахмалом, поэтому были идеальной растительной пищей для древних людей, считают ученые.

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Также в этом открытии важен факт использования древними людьми деревянных палок, которыми они откапывали корневища растения. Ранее ученые считали, что использование таких первобытных средств развилось на несколько десятков тысяч лет позже.

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Исследование, Наука, Крахмал, Hypoxis angustifolia.
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