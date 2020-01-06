Необъяснимые вещи, происходящие в космическом пространстве, о которых стоит узнать (Фото)

1 В то время как человечество с древности наблюдает за звездами, только недавно мы добились невероятных успехов в изучении космического пространства. Используя математику, телескопы и спутники, мы продолжаем изучать Вселенную, окружающую нашу маленькую голубую планету. Тем не менее, остается гораздо больше того, что следует изучить, многого мы не знаем и не можем объяснить. Большая часть Вселенной полна таинственных явлений, выходящих за рамки нашего понимания. Любопытно совершить путешествие среди звезд и узнать, что озадачивает ученых? Звезда Зомби Когда звезды взрываются, они обычно умирают и остаются мертвыми. Но недавно ученые обнаружили сверхновую, которая взорвалась, умерла, но затем снова взорвалась. Такие зомби-звезды, считают ученые, могут взорваться только частично, сохраняя при этом ядро нетронутым, и после этого взорваться несколько раз прежде, чем, наконец, умереть.

2 ASASSN-15lh ASASSN-15lh – самый большой взрыв звезды, когда-либо обнаруженный астрономами. Они считают, что он в 20 раз ярче, чем весь наш Млечный Путь. Они не уверены, из какой галактики пришел свет от взрыва, но полагают, что она находится на расстоянии в 3,8 миллиарда световых лет от нас. Они все еще не уверены, что именно и каким образом смогло произвести такой выброс энергии.

3 1991 VG 1991 VG — таинственный объект, обнаруженный астрономом Джеймсом Скотти (James Scotti). Всего 10 метров в диаметре, он имеет такую же орбиту, как и Земля, и многие полагали, что это может быть астероид, инопланетный космический корабль или старый русский зонд.

4 Сигнал "Уау!" В 1977 году астроном Джерри Эхман (Jerry Ehman) обнаружил радиосигнал из космоса. Он захватил 72-секундный всплеск радиоволн. Обведя их на листе бумаги, рядом он написал "Вау!", так сигнал получил свое название. На протяжении десятилетий никто не знал, откуда он пришел, но многие считали, что это были инопланетяне. Тем не менее, недавняя теория предполагает, что радиоволны были выпущены парой комет.

5 Темный поток Скопления галактик около созвездий Центавр и Гидра движутся со скоростью миллион километров в час в определенном направлении. Это называют темным потоком. Однако темный поток – вопрос спорный, потому что он технически не должен существовать, и ученые не могут объяснить, почему он там есть. Его существование также указывает на нечто вне нашей Вселенной, что притягивает эти скопления галактик.

6 KIC 8462852 В 2015 году астрономы увидели, что со звездой KIC 8462852 происходит нечто странное. Ее яркость постоянно менялась, и многие предположили, что это может быть вызвано наличием инопланетной мегаструктуры. Но при ближайшем рассмотрении ученые пришли к выводу, что, возможно, облако пыли, вращающееся вокруг звезды, блокирует свет каждые 700 дней или около того. Необходимы дополнительные исследования.

7 Повторная ионизация Вселенной В то время как основная теория создания Вселенной — это Большой взрыв, после него был период времени, называемый Эрой повторной ионизации, который остается неясным. Считается, что этот период длился 1 миллиард лет, пока не появились галактики и звезды, которые реионизировали водород во Вселенной. Проблема, однако, в том, что у всех известных сегодня галактик и звезд не было бы достаточно энергии, чтобы это сделать.

8 Прямоугольная галактика В 2012 году астрономы обнаружили довольно необычную галактику под названием LEDA 074886. Что в ней такого странного? Дело в том, что таких прямоугольных галактик никогда раньше не обнаруживали. Ученые думали, что эту форму можно объяснить с помощью эффекта гравитационной линзы, но это сочли неправдоподобным.

9 Барионная материя У астрономов есть проблемы с тем, чтобы обнаружить темную материю и темную энергию во Вселенной, но они также не могут разобраться с барионной материей. Барионная материя — это атомы и ионы, составляющие планеты, звезды, пыль и газ во Вселенной. Большинство из них таинственно исчезли, и ученые не уверены, что стало причиной.

10 Темная энергия Темная энергия – это гипотетический материал, который по утверждениям ученых, является частью постоянно расширяющейся Вселенной, но на самом деле никто не понимает, что это такое. Недавно некоторые астрономы вышли с утверждением о том, что темной энергии вообще не существует, и что Вселенная не ускоряется, как мы когда-то думали.

11 Таинственная луна Сатурна Названная Пегги, таинственная луна в одном из колец Сатурна продолжает сбивать с толку ученых. Ее заметили недавно, в 2013 году и, как полагают, луна образовалась в кольцах, но никто не уверен в этом на 100%. Когда Кассини рухнул на планету, исследователи получили больше данных о луне, способных помочь в раскрытии ее секретов.

12 Гамма – всплеск В 1960-х годах во время холодной войны, американские спутники обнаружили всплески радиации, поступающей из космоса. Всплески были интенсивными, краткими и исходили из неизвестного источника. Теперь мы знаем, что это гамма-всплески. Они бывают короткими и длинными и иногда случаются из-за образования черной дыры. Тем не менее, они не перестают быть тайной. Почему всплески чаще появляются в нерегулярных галактиках, а не в спиральных или эллиптических, и почему их обычно мало, а не много?

13 Кольца Сатурна Благодаря зонду Кассини, мы узнали много нового о кольцах Сатурна. Но мы все еще многого не можем объяснить. Хотя мы знаем, что его кольца состоят из воды и льда, мы не знаем, как они образовались, или каков их возраст.

14 Наблюдение НЛО майором Гордоном Купером Майор Гордон Купер (Gordon Cooper) был астронавтом корабля "Меркурий", которого отправили на орбиту Земли. Пока он был в космосе, Купер утверждал, что видел светящийся зеленый объект, приближающийся к его капсуле. Он дал знать об этом станции слежения в Манчея (Muchea), Австралия, и они отследили объект на радаре. Никто не может объяснить, что это было.

15 Великий Аттрактор Изначально обнаруженный в 1970-х годах, Великий Аттрактор остается загадкой, потому что находится именно в том месте, которое называют "зоной избегания". "Зона избегания" — это середина нашей Галактики, где так много пыли и газа, что мы не можем ничего увидеть под ними. Единственный способ что-либо рассмотреть – использовать рентген и инфракрасный свет. Великий Аттрактор – это, по сути, огромное скопление галактик, притягивающее нас к себе. К счастью, ученые не верят, что мы когда-нибудь к нему приблизимся.

16 Катаклизмические переменные Катаклизмические переменные — довольно уникальные и странные объекты в космическом пространстве. Это белые карликовые звезды, находящиеся в непосредственной близости от красных гигантов. На самом деле, они настолько близки, что красные гиганты сдирают с белого карлика весь газ.

17 Белые дыры Если черные дыры взорвали вам мозг, то вам следует подготовиться к белым дырам. В то время как черные дыры всасывают все и не позволяют веществу вырваться наружу, белые дыры могут быть старыми черными дырами, которые извергают все, что когда-то удерживалось внутри. Но это всего лишь одна теория. Другая теория утверждает, что белые дыры могут быть порталом между измерениями.

18 Большое Красное пятно Юпитера Верите ли вы в это, или нет, но многое в существующем вихре — Большом Красном пятне Юпитера, мы не можем объяснить. Хотя мы знаем, что он находится там в течение 150 лет и закручивается со скоростью 643 км / ч, ученые не уверены, что создает этот вихрь и почему у него красноватый оттенок.

19 Марс Марс – просто мастер всевозможных загадок. Многие ученые считают, что у Марса была гораздо более протяженная атмосфера, состоящая из CO2. Но, если это так, остается вопрос: куда она делась? Некоторые считают, что отсутствие магнитного поля привело к тому, что солнечные ветры развеяли основную часть атмосферы в космосе. Что касается оставшейся у планеты атмосферы, то большая ее часть состоит из метана, но ученые не знают, откуда взялся метан. Также существует вопрос о воде и жизни на Марсе. Озадаченные ученые активно пытаются добраться до самого дна.

20 Темная материя Темная материя остается одной из самых больших загадок в космическом пространстве. Впервые концептуализированная в 1977 году, она, как полагают, составляет 27 процентов Вселенной и по существу стоит за всем невидимым веществом в пространстве. Но есть много, чего мы еще не знаем о ней.

21 Гигантская пустота Ученые обнаружили место во Вселенной, которое они называют "Гигантской пустотой". Оказывается, она оправдывает свое название. Протяженностью в 1,8 миллиарда световых лет, это совершенно пустой участок пространства без каких-либо галактик. Он находится на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. Ученые не уверены, чем пустота является на самом деле, и как она стала пустотой.

22 Горячие Юпитеры Горячие Юпитеры — газовые гиганты, такие как Юпитер, но намного более горячие. Они вращаются очень близко к своим звездам. Поскольку ничего подобного нет в нашей Солнечной системе, ученые думали, что это нечто странное. Но, на самом деле, именно наша система может считаться странной, поскольку Горячие Юпитеры гораздо более распространены, чем думали сначала. Эти гиганты окружены множеством тайн, такими, например, как они образовались и почему вращаются так близко к своим звездам.

23 Танк на Луне Охотники за НЛО утверждали, что на черно-белой фотографии поверхности Луны они обнаружили объект, напоминающий по форме танк. Это мог бы быть танк, но, скорее всего, просто валун странной формы.

24 Черные дыры Есть много того, что мы знаем о черных дырах, например, что их масса огромна, и даже свет не может их избежать, и они, вероятно, продукт взорвавшейся звезды. Однако многие вопросы все еще запутывают ученых. Например, как черная дыра засасывает вращающиеся вокруг нее газ и пыль, хотя должна всегда удерживать их на орбите? Кроме того, хотя нам знакомы маленькие черные дыры, сформировавшиеся из взорвавшихся звезд, ученые все еще не уверены, как формируются сверхмассивные черные дыры.