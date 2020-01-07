Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)

Новости науки:Несмотря на огромные размеры, астрономы называются галактику "нежным гигантом".

Космический телескоп "Хаббл" передал на Землю снимок впечатляющей спиральной галактики UGC 2885 — ее размеры настолько велики, что исследователи называют ее самой большой в нашей части Вселенной. Об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Ученые говорят, что она будто "тихо сидела в течение миллиардов лет, вытягивая водород из нитевидной структуры в межгалактическом пространстве".

Звезды в UGC 2885 рождаются в два раза медленнее, чем в Млечном Пути.

По всей видимости, галактика не поглощала меньшие спутниковые галактики, в результате чего она получила меньше "питательного" газа.

Исследователи хотят понять, почему UGC 2885 разрослась до таких размеров. "Она настолько огромна, каким только может быть диск галактики, которая не касалась бы чего-либо в космосе", — подчеркнула Бенне Хольверда, астроном из Луисвилльского университета в Кентукки.