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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink (Видео)

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink (Видео)
10:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости науки:Спутники будут использоватьсчя для создания глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала в понедельник в 21:19 по времени Восточного побережья США (04:19 вторника) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Спутники, предназначенные для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, будут выведены на орбиту на высоте 290 км. 

Первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках компании SpaceX, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), находящуюся в Атлантическом океане. Спустя приблизительно 45 минут после запуска судно обеспечения Ms.Tree попытается с помощью сетки "поймать" одну из половин головного обтекателя ракеты, спуск которого будет осуществляться при помощи парашюта.

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Напомним: сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink.

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Космос, Наука, Ракета, Falcon 9, SpaceX, Спутники Starlink.
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