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Как музыка вызывает разные оттенки эмоций у человека: исследование

Как музыка вызывает разные оттенки эмоций у человека: исследование
21:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Музыкальные композиции вызывают у людей разных культур одинаковые эмоции — но оценивают они эти эмоции по-разному.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выяснили, какие эмоции вызывает музыка. Для этого исследователи из Калифорнийского университета в Беркли опросили более 2500 человек в Соединенных Штатах и Китае, зарегистрировав их реакцию на несколько тысяч музыкальных произведений самого разного жанра — от хэви-метала до классической музыки эпохи барокко.

Оказалось, восприятие музыкальных композиций можно описать с помощью 13 видов эмоциональных ощущений: веселье, радость, эротизм, ощущение красоты, расслабленность, грусть, мечтательность, торжество, беспокойство, неуверенность, раздражение, бунт и энтузиазм.

"Представьте огромную эклектичную музыкальную библиотеку, организованную с помощью эмоций и ухваченных сочетаний чувств, которые вызываются каждым из треков. По сути, это именно то, что сделано в нашем исследовании", — объясняет ведущий автор исследования Алан Коуэн. "Мы тщательно задокументировали самый большой набор эмоций, которые повсеместно ощущаются через язык музыки", — отмечает старший автор исследования профессор Дахер Келтнер.

Карта эмоций, созданная учеными / © Cowen, Fang, Sauter, Keltner, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020

Кроме непосредственно опроса, ученые провели большую работу. С помощью добровольцев команда отсканировала тысячи видео с YouTube, чтобы получить обширную коллекцию треков самой разной направленности. Затем испытуемые из США и Китая оценили около 40 музыкальных сэмплов на основе 28 различных категорий эмоций, а также по шкале позитивности-негатива и уровней возбуждения.

После этого с помощью статистического анализа было выделено 13 основных категорий испытываемых чувств, универсальных для обеих культур. Для дополнительной проверки примерно 1000 участникам дали прослушать еще более 300 композиций — и западной музыки и традиционной китайской, — чтобы проверить категоризацию и соответствие в оценке по шкалам.

Интересно, что хотя в целом все участники исследования отмечали одни и те же эмоции при прослушивании тех же мелодий (например, при проигрывании саундтрека к фильму "Челюсти" все испытывали страх), в оценке вызываемых эмоций — как позитивных, так и негативных — обнаружились культурные различия.

Общие эмоциональные характеристики, например гнев, радость, возбуждение, также оказались универсальными, а вот оценка уровня спокойствия или стимуляции, вызываемых музыкальным произведением, оказалась культур-специфичной.

Авторы указывают: хотя можно было предположить, что некоторые из ассоциаций способны вызываться контекстом, в котором участники исследования могли слышать отрывок раньше (например, в триллере или, наоборот, в романтическом фильме), использование для проверки треков традиционной китайской музыки показывает, что методика и ее результаты достаточно надежны.

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Ученые собрали из полученных данных интерактивную аудиокарту: можно прослушать любой трек и сравнить свои эмоции с реакцией на ту же композицию других людей из разных культур. Авторы надеются, что в будущем результаты работы можно использовать для помощи в терапии или более приземленным образом — они могут помочь стриминговым музыкальным сервисам вроде Spotify подгонять алгоритмы под конкретного пользователя и его настроение.

"Музыка — это универсальный язык, но мы не всегда уделяем достаточно внимания тому, что она говорит, и как ее понимают. Мы хотели сделать важный первый шаг к разгадке тайны того, как музыка может вызвать столько оттенков эмоций", — подытоживает Коуэн.

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Исследование, Эмоции, Ученые, Наука, Музыкальные композиции.
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