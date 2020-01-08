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Крупнейшая из известных: астрономы нашли огромную волну газа в космосе

Крупнейшая из известных: астрономы нашли огромную волну газа в космосе
16:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы обнаружили гигантскую волнообразную волну пыли и газа, где новорожденные звезды выкованы на протяжении 50 миллионов миллиардов миль от Млечного Пути.

Газообразная структура может удерживать объекты, которые суммарно в три раза тяжелее чем Солнце. Для того, чтобы обнаружить ее, ученые использовали данные, которые предоставляет телескоп Gaia — точное расположение звезд в Млечном пути. Проанализировав их, исследователи составили 3D-карту распределения межзвездного вещества Галактики. После этого они нашли длинную волнообразную структуру, которая расположена на примерно 500 световых лет выше и ниже плоскости Галактики.

"Теперь это самый большой газообразный объект, о котором мы знаем, — отметила Алиса Гудман, профессор прикладной астрономии Гарвардского университета, она представила результаты исследования на заседании Американского Астрономического Общества в Гонолулу.То, что мы нашли, все время было у нас перед глазами".

Измерения волны показали, что она растягивается на 9 тыс. световых лет. Открытие вызвало сразу несколько вопросов — в первую очередь о том, как образовалась эта структура. Рабочая версия ученых заключается в том, что гораздо меньшая по размеру галактика вдалеке от Млечного Пути вторглась в эту часть космоса, спровоцировав пульсации.

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Структура получила название в честь Института перспективных исследований Рэдклиффа — "волна Рэдклифф". Она соединяет друг с другом множество областей звездообразования, в том числе некоторые из тех, что обычно относят к Поясу Гулда.

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Исследование, Наука, Астрономия.
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