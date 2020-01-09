Еда из воздуха: производство искусственного протеина запустят к 2022 году

Новости науки:Финский стартап подсчитал, что один килограмм порошка настолько насыщен, что он может обеспечить 7-10 людям их суточную норму нужных веществ.

Финские ученые из компании Solar Food, производящие белок "из воздуха", заявили, что запустят его массовое производство в 2022 году. При этом они уверены, что в течение десятилетия их продукт будет конкурировать с соей по цене. Они производят его из почвенных бактерий, которые питаются водородом, отделяемым от воды электричеством. Ученые говорят, что если электричество производится с помощью солнца и ветра, то пищу можно выращивать с практически нулевым выбросом парниковых газов.

Исследователи при помощи электричества разбивает молекулы водяного пара — так образуется водород. Углекислый газ становится источником углерода, а вместе результаты этой реакции позволяют размножаться бактериям, полученным из почвы — в итоге получается вещество, насыщенное белками, жирами и углеводами.

Пока компания не запускала массовое производство даже в экспериментальном режиме, а их мощностей хватает на создание одного килограмма порошка. Его состав состоит из 50-60% белка, 5-10% жиров и 20-25% углеводов.

По предварительным подсчетам, один килограмм порошка настолько насыщен, что он может обеспечить 7-10 людям суточную норму белка. Исследователи считают, что к 2035 году белки, полученные в результате точного брожения, будут примерно в 10 раз дешевле животных белков.