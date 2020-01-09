Скачать
Четверг, 09.01.2020
Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ
Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ
В Украине 9 января объявлено днем траура
В Украине 9 января объявлено днем траура
Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании, обыграв Валенсию (Фото, Видео)
Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании, обыграв Валенсию (Фото, Видео)
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день
9 января - приметы и обряды в Стефанов (Степанов) день

Еда из воздуха: производство искусственного протеина запустят к 2022 году

Еда из воздуха: производство искусственного протеина запустят к 2022 году
09:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Финский стартап подсчитал, что один килограмм порошка настолько насыщен, что он может обеспечить 7-10 людям их суточную норму нужных веществ.

Финские ученые из компании Solar Food, производящие белок "из воздуха", заявили, что запустят его массовое производство в 2022 году. При этом они уверены, что в течение десятилетия их продукт будет конкурировать с соей по цене. Они производят его из почвенных бактерий, которые питаются водородом, отделяемым от воды электричеством. Ученые говорят, что если электричество производится с помощью солнца и ветра, то пищу можно выращивать с практически нулевым выбросом парниковых газов.

Исследователи при помощи электричества разбивает молекулы водяного пара — так образуется водород. Углекислый газ становится источником углерода, а вместе результаты этой реакции позволяют размножаться бактериям, полученным из почвы — в итоге получается вещество, насыщенное белками, жирами и углеводами.

Пока компания не запускала массовое производство даже в экспериментальном режиме, а их мощностей хватает на создание одного килограмма порошка. Его состав состоит из 50-60% белка, 5-10% жиров и 20-25% углеводов.

Ранее не был известен: в мозге обнаружили новый тип сигнала

По предварительным подсчетам, один килограмм порошка настолько насыщен, что он может обеспечить 7-10 людям суточную норму белка. Исследователи считают, что к 2035 году белки, полученные в результате точного брожения, будут примерно в 10 раз дешевле животных белков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Ученые, Наука, Протеин, Искусственная еда, Solar Food.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
03 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
04 Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
05 Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости
Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
На Донбассе боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед
Мокрый снег и гололед: в Украину возвращается зима
&quot;Убийца Xiaomi&quot;: бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
"Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь