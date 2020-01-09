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Четверг, 09.01.2020
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Bruie готов: робота из миссии Europa Clipper успешно протестировали

Bruie готов: робота из миссии Europa Clipper успешно протестировали
13:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Миссия по изучению Европы - спутника Юпитера, отправится к планете не ранее 2025 года.

Робота Bruie (Buoyant Rover for Under-ice Exploration) тестировали в восточной Антарктиде. Устройство успешно проработало в течение трех погружений, каждое из которых длилось по три часа. Четвертое погружение в ледяную воду длилось 42 часа 30 минут.

Устройство представляет собой два небольших колеса, которые соединены осью длиной около метра. Такая конструкция позволяет колесам вращаться независимо друг от друга.

Робот будет передвигаться под ледяной поверхностью Европы. При этом машина будет использовать собственную плавучесть, чтобы ехать по внутренней стороне льда. Кроме того, робот сможет надолго оставаться на одном месте абсолютно без энергозатрат.

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При этом пока неизвестно, как робот попадет под лед Европы, толщина которого может составлять до 20 км.

Европа — одно из самых перспективных небесных тел для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Ученые полагают, что под слоем льда толщиной в 10–30 км находится океан жидкой воды. Такая глубина обусловлена высоким уровнем радиации на поверхности спутника. Дело в том, что небесное тело вращается по радиационной орбите Юпитера.

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НАСА, Космос, Юпитер, Робот, Наука, Bruie.
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