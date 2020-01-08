Не для свободной продажи: представлена новую VR-гарнитуру для НАСА

Новости технологии:Новые VR-очки, которые будут использовать астронавты НАСА, поддерживают разрешение 8K.

Компания VRgineers представила новую VR-гарнитуру, которую планирует использовать в НАСА. Модель под названием XTAL поддерживает разрешение 8К, а его создатели отмечают, что устройство способно обеспечить «самое качественное изображение из возможных на сегодняшний день».

Автор издания Engadget, который протестировал устройство, также отметил улучшенный рендеринг, модуль смешанной реальности AR и улучшенные объективы, что позволяет достичь очень детальную картинку. «Меня поразило, насколько четкими и ясными были изображения. Представитель VRgineer сказал мне, что я пробовал базовую версию симуляции VR, разработанную для астронавтов НАСА. Но и эта модель была достаточно хорошей, я даже мог видеть крошечные буквы на клавиатуре», — отмечает он.

В очках также есть функция слежения за глазами и возможность взаимодействовать с VR с помощью взгляда, голосовых команд или жестов. Управление жестами осуществляется благодаря двум датчикам Leap Motion, встроенным под гарнитурой.

Очки XTAL стоит около 8 тыс. долларов, однако никогда не будут продаваться для всех желающих. Компания уже отметила, что очки будут использоваться в НАСА, а также Министерстве обороны и ВМС США.