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Не для свободной продажи: представлена новую VR-гарнитуру для НАСА

Не для свободной продажи: представлена новую VR-гарнитуру для НАСА
15:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Новые VR-очки, которые будут использовать астронавты НАСА, поддерживают разрешение 8K.

Компания VRgineers представила новую VR-гарнитуру, которую планирует использовать в НАСА. Модель под названием XTAL поддерживает разрешение 8К, а его создатели отмечают, что устройство способно обеспечить «самое качественное изображение из возможных на сегодняшний день».

Автор издания Engadget, который протестировал устройство, также отметил улучшенный рендеринг, модуль смешанной реальности AR и улучшенные объективы, что позволяет достичь очень детальную картинку. «Меня поразило, насколько четкими и ясными были изображения. Представитель VRgineer сказал мне, что я пробовал базовую версию симуляции VR, разработанную для астронавтов НАСА. Но и эта модель была достаточно хорошей, я даже мог видеть крошечные буквы на клавиатуре», — отмечает он.

В очках также есть функция слежения за глазами и возможность взаимодействовать с VR с помощью взгляда, голосовых команд или жестов. Управление жестами осуществляется благодаря двум датчикам Leap Motion, встроенным под гарнитурой.

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Очки XTAL стоит около 8 тыс. долларов, однако никогда не будут продаваться для всех желающих. Компания уже отметила, что очки будут использоваться в НАСА, а также Министерстве обороны и ВМС США.

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НАСА, Технологии, Техно, VR-очки.
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