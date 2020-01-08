На выставке CES 2020 был представлен необычный складной смартфон TCL10 (Фото)

Новости технологии:Китайская компания TCL привезла на выставку CES 2020, которая сегодня стартовала в Лас-Вегасе, сразу несколько смартфонов, в том числе и складной.

TCL Foldable

Это смартфон с довольно странным дизайном, который складывается, как книжка — прямо как и Samsung Galaxy Fold.

А странность в том, что у него нет второго экрана, помимо большого гибкого дисплея. То есть пользоваться гаджетом можно только в развернутом виде, и никак иначе.

Также у TCL Foldable 7,2-дюймовый дисплей, основная камера с четырьмя датчиками и поддержка 5G.

Больше никаких подробностей производитель не рассказал, в том числе о конструкции и защитном покрытии устройства.

Похоже, пока это только концепт. Однако на экране смартфона стоит дата — 26 февраля, поэтому, скорее всего, официальный анонс состоится в этот день на выставке MWC 2020 в Барселоне.

Что еще

Также компания анонсировала TCL 10 5G — свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, который будет стоить не более $500.

Вместе с ним дебютировали TCL 10L и TCL 10 Pro. Подробности о них тоже раскроют на MWC 2020.