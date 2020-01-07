В Китае прошла презентация Realme X50 с инновационным экраном (Фото)

Новости технологии:На Рождество бренд Realme решил провести в Китае презентацию и представил новый флагман Realme X50, который станет главным конкурентом Redmi K30.

Начинка

Realme X50 получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G и поддерживает 5G, причем для обеих SIM-карт. Можно совмещать Wi-Fi и 5G для более эффективного подключения.

За температуру отвечает пятиэлементная система охлаждения, а за автономность — аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 на 30 Вт. Есть NFC и Bluetooth 5.0.

Работает новинка под управлением оболочки Realme UI на базе Android 10.

Внешность

TENAA опубликовал полную спецификацию realme X50 5G realme X50 5G представят через несколько дней, и хотя некоторые спецификации были представлены, полная спецификация не была опубликована до сих пор.https://t.co/tc8gzhr2ZK pic.twitter.com/nLoERZtCkF — (@bbkdevices) 4 января 2020 г.

У смартфона 6,57-дюймовый IPS LCD дисплей с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Для двойной фронтальной камеры есть вырез, врезанный в экран. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце.

Габариты 163,8×75,8×8,9 мм, вес — 202 г.

Камеры

Как уже написано выше, фронтальная камера здесь двойная — 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) + 8 Мп (f/2.2).

У основной камеры четыре модуля: 64-мегапиксельный главный датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 (f/1.8) + 8-мегапиксельный широкоугольный с углом обзора 119 градусов (f/2.3) + телефото на 12 Мп (f/2.5) + 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки (f/2.4).

Заявлен 20-кратный гибридный зум и электронная стабилизация изображения UIS/UIS Max.

Когда и сколько

Старт продаж в Китае запланирован на 14 января. На выбор есть два цвета: ледниковый синий и полярный серебристый.

Самая дешевая версия с 8/128 ГБ стоит $360. Redmi K30 5G с таким же объемом памяти обойдется в $375. Поэтому пока Realme X50 получает звание самого дешевого 5G-смартфона. Правда, 14 января Redmi выпустит еще две версии K30: с 6/64 ГБ за $285 и с 6/128 ГБ за $330.

За версию Realme X50 с 6/256 ГБ придется отдать $388, за 12/256 ГБ — $432. Будет еще специальная версия Realme X50 Master Edition с 12/256 ГБ и текстурированной тыльной крышкой за $446.