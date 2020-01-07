Кто же будет первым? Xiaomi и Samsung намерены представить свои флагманы в один и тот же день

Новости технологии:Xiaomi может представить флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro в один день с Samsung Galaxy S20.

В следующем месяце компания Xiaomi должна представить свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация ожидалась на выставке MWC 2020, которая стартует 24 февраля в Барселоне. Однако у инсайдеров появилась другая информация.

В социальной сети Weibo отыскали постер с упоминанием даты анонса. Если верить изображению, Xiaomi представит флагманы Mi 10 11 февраля, в один день с Samsung Galaxy S20.

Если эта информация подтвердится, оба флагмана дебютируют в один день, поэтому лишь часы решат, кто станет первым смартфоном с новым процессором Snapdragon 865. Обе компании подтвердили, что именно этот чип получат их новинки.

Нам пока остается ждать официального подтверждения или опровержения Xiaomi. Пока лишь известно, что Mi 10 и Mi 10 Pro представят одновременно. Чем они будут отличаться — читайте здесь.