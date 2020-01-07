Скачать
Вторник, 07.01.2020
"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)
Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)

Кто же будет первым? Xiaomi и Samsung намерены представить свои флагманы в один и тот же день

Кто же будет первым? Xiaomi и Samsung намерены представить свои флагманы в один и тот же день
04:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi может представить флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro в один день с Samsung Galaxy S20.

В следующем месяце компания Xiaomi должна представить свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация ожидалась на выставке MWC 2020, которая стартует 24 февраля в Барселоне. Однако у инсайдеров появилась другая информация.

В социальной сети Weibo отыскали постер с упоминанием даты анонса. Если верить изображению, Xiaomi представит флагманы Mi 10 11 февраля, в один день с Samsung Galaxy S20.

Если эта информация подтвердится, оба флагмана дебютируют в один день, поэтому лишь часы решат, кто станет первым смартфоном с новым процессором Snapdragon 865. Обе компании подтвердили, что именно этот чип получат их новинки.

"Искусственный человек" от Samsung: что это такое и как работает (Видео)

Нам пока остается ждать официального подтверждения или опровержения Xiaomi. Пока лишь известно, что Mi 10 и Mi 10 Pro представят одновременно. Чем они будут отличаться — читайте здесь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Xiaomi, Galaxy S20, Mi 10, Mi 10 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
03 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
04 Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
05 Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбулентность нарастает&quot;: Генсек ООН прокомментировал последние события в мире
Генсек ООН прокомментировал события в мире
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве
Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь