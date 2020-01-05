Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно: основные отличия (Фото)

Новости технологии:Компания Xiaomi уже готовит свои новые флагманы Mi 10. Недавно один из руководителей подтвердил, что в линейке будет две модели: Mi 10 и Mi 10 Pro.

И чем ближе официальный анонс — тем больше в сети информации о новинках.

Когда?

В свое время Xiaomi Mi 9 дебютировал в первой половине 2019 года, а его старший брат Xiaomi Mi 9 Pro задержался до сентября. Источники уверяют, что в этом году Xiaomi не будет разделять презентации и представит Mi 10 и Mi 10 Pro одновременно.

Точная дата анонса пока неизвестна, но по инсайдерской информации, презентация состоится в феврале. Скорее всего, на выставке MWC 2020, которая стартует 24 февраля в Барселоне.

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10 pic.twitter.com/M02dSAYAmm — (@eBayPR_Megan) 5 января 2020 г.

Чем отличаются?

Оба смартфона должны получить по четыре датчика основной камеры. По слухам, у Mi 10 главным будет 64-мегапиксельный сенсор, а у Mi 10 Pro — 108-мегапиксельный. К ним в комплект идут 20-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 12-мегапиксельный телефото и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Также инсайдеры подтверждают информацию об аккумуляторах. У обоих батареи на 4500 мАч, но Mi 10 поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт, беспроводную зарядку на 30 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт. У Mi 10 Pro быстрая зарядка на 66 Вт и беспроводная зарядка на 40 Вт.