Samsung создала первый гибкий телевизор

Новости технологии:Новую модель продемонстрируют на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Компания Samsung запатентовала крайне необычный формат телевизора с плоским экраном. При желании его можно согнуть, причем в двух направлениях, без повреждений для экрана или других конструкций.

Как сообщает LetsGoDigital, Samsung Electronics 19 ноября 2019 года подала в ведомство США по патентам и товарным знакам патент на "метод и терминал для воспроизведения контента".

Что известно об инновационном телевизоре

Все указывает на то, что Samsung Electronics готовит телевизор с OLED-экраном, который можно использовать в плоском и согнутом состоянии.

Кроме того, в начале этого месяца корейская компания подала еще одну патентную заявку на телевизор, который может менять форму. Источники считают, что Samsung представит этот телевизор на выставке CES 2020.

Также предполагается, что этот телевизор будет использовать технологии microLED.