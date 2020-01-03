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Практически безрамочный: Dell представила ноутбук с процессором Intel 10-го поколения

Практически безрамочный: Dell представила ноутбук с процессором Intel 10-го поколения
03:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Dell представила XPS 13 - практически безрамочный ноутбук с процессорами Intel Core 10-го поколения и сертификацией Project Athena

Компания Dell представила перед выставкой CES-2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, несколько новинок, в том числе и обновленный ноутбук XPS 13.

Ноутбук получил первый в мире практически безрамочный (по словам производителя) дисплей InfinityEdge. Рамки на самом деле есть, но они очень тонкие. Клавиатура также занимает практически все место от края до края.

Диагональ экрана — 13,4 дюймов. Кроме того, дисплей стал ярче и соответствует формату 16:10.

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Обработанный алюминий, углеродное волокно, тканое стекловолокно и закаленное стекло Corning Gorilla Glass обеспечивают стойкость и легкость конструкции.

Dell XPS 13 оснащается процессорами Intel Core 10-го поколения. На выбор есть две версии: с Windows 10 и версия для разработчиков с Ubuntu 18.04LTS. Время автономной работы — до 19 часов.

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Также Dell XPS 13 стал первым ноутбуком, сертифицированным по стандарту Project Athena. Это специальная метка Intel, которая означает, что ноутбук показал достойные результаты по шести критериям: скорость включения, производительность и отзывчивость, интеллектуальность, время автономной работы, возможности подключения и форм-фактор.

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Обычная версия стоит от $1000, версия для разработчиков — от $1200. Первая поступит в продажу 7 января в США, Канаде, Швеции, Великобритании, Германии и Франции и в феврале в других странах. Продажи второй стартуют в феврале в США, Канаде и отдельных странах Европы. О сроках доступности в Украине будет известно позже.

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Гаджеты, Ноутбук, Dell, XPS 13.
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