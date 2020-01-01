По-настоящему безрамочный: компания Samsung создала уникальный телевизор

Новости технологии:Samsung везет на CES 2020 первый полностью безрамочный телевизор.

По словам осведомленных источников, компания Samsung представит на выставке CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, первый полностью безрамочный телевизор.

Что это значит

На рынке уже есть безрамочные телевизоры, но такое название — лишь маркетинговый ход. Дело в том, что рамки вокруг экрана у таких моделей все равно есть, пусть они и очень тонкие.

А вот у нового телевизора Samsung рамок нет вообще. По словам источников, это первая компания, решившаяся на такой экстремальный дизайн. Телевизионная панель и корпус крепко спаяны, для реализации такой конструкции Samsung тесно сотрудничала с компаниями Shinsegye Engineering и Taehwa Precision, поставщиками оборудования и комплектующих.

Правда, у разработчиков есть опасения: они боятся, что такой телевизор будет слишком хрупким, а дисплей будет отходить от корпуса.

Пока информации о телевизоре мало. Известно лишь, что руководство Samsung одобрило запуск серийного производства, и оно начнется в феврале 2020 года. Без рамок будут выпускать модели с диагональю экрана от 65 дюймов. Не исключено, что они войдут в состав линейки The Wall.