И девайс для маникюра: Xiaomi выпустила новый гаджет

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi не прекращает расширять сферу деятельности.

Компания выпустила электрический полировщик для ногтей под названием Xiaoshi Electric Nail Polisher.

По традиции, новый девайс компания представила на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.

Характеристики

Xiaoshi Electric Nail Polisher получил уникальную амортизирующую и шумопоглощающую конструкцию, которая защищает ноготь от повреждений. Шлифовальная головка сделана из экологически чистого материала EVA с белым корундом и металлической шлифовальной поверхностью.

Мягкие частицы этих материалов дают возможность Xiaoshi Electric Nail Polisher нежно воздействовать на поверхность ногтя.

Xiaomi Youpin crowdfunds Xiaoshi Electric Nail Polisher, features full suite of nail grooming tools - gizmochina https://t.co/p7arXm5TNi pic.twitter.com/gHbJqlsp5C — Fundraising Ideas (@FundraisingIP) December 26, 2019

У девайса два режима работы:

Мягкий, который используют для нежной полировки ногтей.

Второй – сильнее и быстрее, когда нужно обрезать ногти. Устройство также поддерживает интеллектуальное отключение.

Xiaoshi Electric Nail Polisher оснащен USB Type-C с возможностью быстрой зарядки. На одном заряде устройство работает около 45 минут использования.

Цена

На площадке для спильнокошта заявленная цена составляет 119 юаней (это 17 долларов или 400 гривен).