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"Искусственный человек" от Samsung: что это такое и как работает (Видео)

"Искусственный человек" от Samsung: что это такое и как работает (Видео)
01:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Проект Neon представил реалистичные аватары человека.

Проект Neon компании Samsung представил реалистичные аватары человека. Цифровые копии сделаны на основе сканирования реальных людей, но они могут генерировать свои жесты, выражения, движения и фразы.

Руководитель проекта Neon, исследователь Пранав Мистри, анонсировал, что команда скоро представит свою новую разработку на выставке CES. Она работает на основе технологии Core R3, которая может автоматически генерировать движения, эмоции и речь на нескольких языках.

Кроме того, в сети появилось видео, которые взяли из исходного кода сайта Neon. На них показаны виртуальные люди, которые очень похожи на настоящих. Однако исследователи отмечают, что пока неизвестно, до какой степени они генерируются автоматически.

Исследователи опубликовали материалы о шести аватарах. Изначально эти видео попали на Reddit, но теперь их удалили. Посмотреть их можно на YouTube.

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Автор издания The Verge отмечает, что до пояснений со стороны создателей аватаров остается множество вопросов — например, до какой степени эти аватары сгенерированы компьютером? Насколько хорошо они говорят и выражают эмоции? Журналист отмечает, что если аватары действительно будут похожи на тех, что показаны на видео, то их можно принять за настоящих людей и это будет "огромным скачком вперед по сравнению с современными технологиями".

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Samsung, Графика, CES, Неон.
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