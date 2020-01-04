Современный трон: футуристическое кресло на колесах Segway S-Pod

Новости технологии:Накануне выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, американский производитель гироскутеров Segway представил кресло на колесах S-Pod.

Что это такое?

Представители Segway говорят, что на создание этого чудо-транспорта их вдохновил фильм "Мир юрского периода". А точнее — те прозрачные шары, на которых ездили главные герои мимо динозавров.

А вот Segway S-Pod больше похож на кресло в виде яйца. Это альтернатива обычным машинам, правда, всего для одного человека.

Как и гироскутеры, кресло само балансирует на двух колесах. А вот для управления предусмотрен джойстик с правой стороны сиденья.

Скорость кресла — до 40 километров в час, оно выдерживает до 150 кг. Теоретически, на нем можно ездить в магазин, в парк, даже за город. Главное — чтобы погода способствовала, потому что при морозе, холоде и дожде путешествие точно будет некомфортным.

Когда?

Официально Segway S-Pod дебютирует на выставке CES 2020, а окончательная версия выйдет в третьем квартале этого года. Скорее всего, продажи стартуют уже в 2021 году.

Сколько будет стоить такой трон на колесах — неизвестно.