Новинка Huawei внезапно получила сервисы Google

Новости технологии:Подобный шаг позволяет Huawei продолжать использовать приложения и сервисы американской компании.

В самом начале 2020 года компания Huawei выпустила смартфон Huawei Y6s, который, как видно из названия, относится к бюджетной категории устройств. Все уже привыкли, что новые смартфоны Huawei будут выходить без сервисов Google, однако они есть в Huawei Y6s.

Судя по всему, производитель снова перевыпускает под другим названием уже существующую на рынке модель.

Особенности смартфона

Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio P35, дисплеем диагональю 6,09 дюйма, разрешением HD+ с соотношением сторон 19,5:9. Аппарат получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также поддержку карт памяти microSD.

Фотовозможности

13-мегапиксельная основная камера характеризуется диафрагмой F/1,8. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В оснащение входят дактилоскопический датчик на задней панели, модем 4G, Bluetooth 4.2, разъемы 3,5 мм для подключения наушников и microUSB.

Емкость аккумулятора составляет 3020 мА/ч, цена – 165 долларов.

Сервисы Huawei

Недавно компания анонсировала тестирование собственных сервисов, которые должны полноценно заменить сервисы Google. По аналогии с Google Mobile Services альтернативный пакет аналогичных программ Huawei получил название Huawei Mobile Services (HMS). Компания уже приступила к его публичному бета-тестированию в Китае.

Дата запуска

Появление HMS в готовых устройствах логично ожидать уже в следующем году, а первыми смартфонами с полноценными финальными HMS могут стать Huawei P40 и P40 Pro.