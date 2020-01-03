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CES 2020: компания Apple представит новую систему умного дома (Видео)

CES 2020: компания Apple представит новую систему умного дома (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Apple решила не пропускать Consumer Electronics Show в 2020 году, и привезет на выставку системы для умного дома.

Apple подтвердила, что приедет на CES 2020 в Лас-Вегас, где представит гаджеты для системы умного дома HomeKit. В то же время компания не планирует запускать продукты в продажу. Вместо этого Руководитель Apple Джейн Хорват планирует выступить на панели конфиденциальности потребителей 7 января.

Apple зачастую не приезжает на Consumer Electronics Show официально. Например, в прошлом году компания установила гигантский рекламный щит, рассказывающий о безопасности устройств Apple.

В 2018 году компания отправила сотрудников на встречу с потенциальными поставщиками очков дополненной реальности на CES.

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Пройдет CES 2020 с 7 по 10 января. Вместе с Apple на выставку приедет и Google с Amazon, которые привезут на стенд гаджеты для умного дома, а также выпустят программные обновления для своих интернет-продуктов.

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Все по теме:

Apple, Умный дом, CES 2020, Система умного дома, Consumer Electronics Show 2020.
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