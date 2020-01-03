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СМИ: Apple готовит сразу двух преемников iPhone SE

СМИ: Apple готовит сразу двух преемников iPhone SE
02:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Apple может представить сразу двух преемников iPhone SE.

Весной этого года ожидается выход iPhone SE 2 (или iPhone 9, точное название еще неизвестно) — наследника компактного iPhone SE. Однако теперь появилась информация, что у iPhone SE будет не один, а два преемника.

Об этом сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на источники в тайваньской цепи поставок. По слухам, у смартфона будет LCD дисплей с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма.

Правда, до официального выхода второго iPhone SE 2 еще далеко: он появится в продаже в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего

Известный аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует выход в 2020 году пяти новых моделей iPhone, а вот исследовательская компания Rosenblatt ожидает целых 7 смартфонов. Это iPhone SE 2, iPhone 12 4G, iPhone 12 Pro 4G, iPhone 12 Pro 5G, iPhone 12 Pro Plus 4G, iPhone 12 Pro Plus 5G, iPhone 12 Pro Max 5G.

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Apple, iPhone, Смартфоны, iPhone SE.
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