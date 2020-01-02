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Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего

Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего

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Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
05:01 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Рейтинги смартфонов с самым большим и самым малым уровнем излучений.

В настоящее время у большинства людей их смартфоны практически круглосуточно находятся под рукой. Когда они на работе, телефон обычно лежит на столе или в кармане одежды, в руках, когда они едут в вагоне метро, и на тумбочке в спальне во время сна. Из-за постоянной близости с этими устройствами и их частым использованием многие пользователи не могут избавиться от мучительного чувства тревоги по поводу того, что они подвергают себя риску, что может отразиться на здоровье в долгосрочной перспективе.

Хотя трудно найти убедительные исследования влияния излучения сотовых телефонов, Мартин Армстронг из Statista составил для тех пользователей, которые хотят обезопасить себя, приведенную ниже инфографику, в которой показаны телефоны с наибольшим (и с наименьшим) излучением, исходящим от них во время разговора, когда их держат возле уха.

Федеральное управление радиационной защиты Германии (Bundesamt für Strahlenschutz) располагает обширной базой данных по смартфонам — новым и старым – где можно найти соответствующие уровни излучения.

В соответствии с выбранными для представленных диаграмм критериями смартфоны с самыми низкими уровнями излучения – это Samsung Galaxy Note8 и ZTE Axon Elite — с удельной мощностью поглощения организмом 0,17 Вт на килограмм.

Список смартфонов с наименьшим уровнем излучения (удельная мощность поглощения в Вт/ кг)

Телефоны Samsung занимают видное место по этим показателям вместе с гаджетами Nokia, причем восемь смартфонов в этом списке являются продуктами южнокорейской компании.

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Это резко контрастирует с их главным конкурентом Apple. Два iPhone занимают место в списке телефонов с наибольшим уровнем излучений, несопоставимым ни с одним из Самсунгов. Между тем, как отмечает Мартин Армстронг, смартфон с самым высоким уровнем излучения — это Mi A1 китайского производителя Xiaomi.

Список смартфонов с наибольшим уровнем излучением (удельная мощность поглощения в Вт/кг)

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Другой телефон Xiaomi находится по этому показателю на втором месте — Mi Max 3. На самом деле китайская продукция широко представлена в этом списке — 7 из 15 телефонов. Тем не менее, здесь также можно увидеть телефоны премиум-класса от Apple — iPhone 7 и iPhone 8, а также новейшие телефоны Pixel от Google.

Хотя не существует универсальных стандартов по "безопасному" уровню излучений телефонов, немецкая организация Der Blaue Engel ("Голубой ангел"), занимающаяся проверкой экологичности продукции, сертифицирует только телефоны с удельной поглощающей способностью менее 0,60 Вт на килограмм.

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Все телефоны, указанные на втором графике, в два с лишним раза превышают этот показатель.

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Apple, Samsung, Смартфоны, ZTE, Излучение, Xiaomi.
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