Флагманы Oppo врываются на рынок: за два дня оформлено полтора миллиона заказов

Новости технологии:Последние флагманы 2019 года Oppo Reno3 и Reno3 Pro бьют рекорды.

26 декабря компания Oppo представила свои новые флагманы Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Компания решила брать быка за рога и в этот же день открыла предзаказы, а вчера, в последний день года, начались продажи флагманов.

За базовый Reno3 с 8/128 ГБ памяти просят $485, версию с 12/128 ГБ оценили в $530.

Reno3 Pro стоит $573 (8/128 ГБ) и $640 (12/256 ГБ).

Еще на старте предзаказов стало понятно, что серия Reno3 будет пользоваться успехом. Всего за два дня в Китае оформили 1,46 миллионов заказов на флагманы. 580 тысяч регистраций пришлись на онлайн-магазин JD.com.

Кроме того, линейка стала чемпионом по бронированию на TMall в 2019 году.