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Флагманы Oppo врываются на рынок: за два дня оформлено полтора миллиона заказов

Флагманы Oppo врываются на рынок: за два дня оформлено полтора миллиона заказов
04:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Последние флагманы 2019 года Oppo Reno3 и Reno3 Pro бьют рекорды.

26 декабря компания Oppo представила свои новые флагманы Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Компания решила брать быка за рога и в этот же день открыла предзаказы, а вчера, в последний день года, начались продажи флагманов.

За базовый Reno3 с 8/128 ГБ памяти просят $485, версию с 12/128 ГБ оценили в $530.

Reno3 Pro стоит $573 (8/128 ГБ) и $640 (12/256 ГБ).

Компания OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонком корпусе

Еще на старте предзаказов стало понятно, что серия Reno3 будет пользоваться успехом. Всего за два дня в Китае оформили 1,46 миллионов заказов на флагманы. 580 тысяч регистраций пришлись на онлайн-магазин JD.com.

Кроме того, линейка стала чемпионом по бронированию на TMall в 2019 году.

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Смартфоны, Oppo, Reno3, Reno3 Pro.
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