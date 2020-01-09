Найдена экзопланета, которой через 3 млн лет уже не будет

Новости науки:Астрофизики нашли экзопланету, которая будет полностью уничтожена через 3 млн лет.

Экзопланета WASP-12b была впервые обнаружена в 2008 году и относится к классу горячих Юпитеров. Объект вращается по орбите своей звезды на расстоянии 3,6 млн км, а день на нем длится почти столько же, сколько на Земле — около 26 часов.

Планета заблокирована на орбите приливными силами своей звезды. Объект обладает достаточно необычными характеристиками — несмотря на то, что его поверхность разогрета до 2 600 °C, альбедо составляет всего 0,064. Это значит, что отражающие свойства планеты сравнимы со способностью куска асфальта отражать свет — таким образом, WASP-12b является одной из самых темных экзопланет, известных ученым.

Исследователи из Принстонского университета создали модель траектории движения WASP-12b и выяснили, что она находится так близко к своей звезде, что объекты оказывают приливное воздействие друг на друга.

В результате этого процесса экзопланета нагревается, а гравитационные силы звезды создают гравитационный момент, который заставляет WASP-12b двигаться к звезде по спирали. По прогнозам астрофизиков, через 3 млн лет приливные силы звезды полностью разрушат экзопланету.