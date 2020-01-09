Скачать
Четверг, 09.01.2020
Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы
Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS
Два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема

Найдена экзопланета, которой через 3 млн лет уже не будет

Найдена экзопланета, которой через 3 млн лет уже не будет
14:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрофизики нашли экзопланету, которая будет полностью уничтожена через 3 млн лет.

Экзопланета WASP-12b была впервые обнаружена в 2008 году и относится к классу горячих Юпитеров. Объект вращается по орбите своей звезды на расстоянии 3,6 млн км, а день на нем длится почти столько же, сколько на Земле — около 26 часов.

Планета заблокирована на орбите приливными силами своей звезды. Объект обладает достаточно необычными характеристиками — несмотря на то, что его поверхность разогрета до 2 600 °C, альбедо составляет всего 0,064. Это значит, что отражающие свойства планеты сравнимы со способностью куска асфальта отражать свет — таким образом, WASP-12b является одной из самых темных экзопланет, известных ученым.

Исследователи из Принстонского университета создали модель траектории движения WASP-12b и выяснили, что она находится так близко к своей звезде, что объекты оказывают приливное воздействие друг на друга.

Bruie готов: робота из миссии Europa Clipper успешно протестировали

В результате этого процесса экзопланета нагревается, а гравитационные силы звезды создают гравитационный момент, который заставляет WASP-12b двигаться к звезде по спирали. По прогнозам астрофизиков, через 3 млн лет приливные силы звезды полностью разрушат экзопланету.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Экзопланета, Планета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
03 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
04 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
05 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь