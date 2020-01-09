Летучие мыши и птицы: что между ними общего

Новости науки:Американские ученые нашли сходство в микрофлоре летучих мышей и птиц.

Птицы и летучие мыши имеют намного менее развитую микрофлору кишечника, чем практически все животные. Ученые из Калифорнийского университета проанализировали состав бактерий в образцах фекалий у представителей 491 вида птиц и 315 видов рукокрылых.

Собрав все образцы, ученые секвенировали содержащиеся в них фрагменты ДНК и проанализировали их с другой информацией из генетических баз данных.

Оказалось, что, несмотря на эволюционное расстояние между летучими мышами и птицами, их микрофлора оказалась очень похожей друг на друга. В первую очередь это связано с тем, что из-за укорачивания желудочно-кишечного тракта у этих видов резко снизилось и качество биоразнообразия микрофлоры кишечников.

Если вы будете носить в кишечнике всю массу бактерий, она будет довольно тяжела и будет перетягивать на себя большую часть ресурсов. При этом полет — энергетически затратный процесс, поэтому такие животные не могут позволить носить в себе большое количество микробов, - автор работы Холи Луц.

При этом рукокрылые входят в группу млекопитающих, соответственно, их микрофлора должна быть ближе к этому типу животных, чем к другому, отмечают ученые. В дальнейшем биологи собираются проанализировать схожесть микрофлоры летучих мышей и других типов животных.Птицы и летучие мыши имеют намного менее развитую микрофлору кишечника, чем практически все животные. Ученые из Калифорнийского университета проанализировали состав бактерий в образцах фекалий у представителей 491 вида птиц и 315 видов рукокрылых.

Собрав все образцы, ученые секвенировали содержащиеся в них фрагменты ДНК и проанализировали их с другой информацией из генетических баз данных.

Оказалось, что, несмотря на эволюционное расстояние между летучими мышами и птицами, их микрофлора оказалась очень похожей друг на друга. В первую очередь это связано с тем, что из-за укорачивания желудочно-кишечного тракта у этих видов резко снизилось и качество биоразнообразия микрофлоры кишечников.

Если вы будете носить в кишечнике всю массу бактерий, она будет довольно тяжела и будет перетягивать на себя большую часть ресурсов. При этом полет — энергетически затратный процесс, поэтому такие животные не могут позволить носить в себе большое количество микробов, - автор работы Холи Луц.

При этом рукокрылые входят в группу млекопитающих, соответственно, их микрофлора должна быть ближе к этому типу животных, чем к другому, отмечают ученые. В дальнейшем биологи собираются проанализировать схожесть микрофлоры летучих мышей и других типов животных.