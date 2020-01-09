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Четверг, 09.01.2020
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Сделан еще один шаг: ученые научились замедлять рак

Сделан еще один шаг: ученые научились замедлять рак
21:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток.

Команда ученых из Университета Джорджии (США) открыла новый способ атаковать раковые клетки и замедлить их рост. Причем достичь этого удалось при помощи, казалось бы, привычного всем вещества — хлорида натрия, или просто поваренной соли. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

Как отмечают авторы работы, ранее специалисты неоднократно изучали поведение неорганических наночастиц в живых системах. Однако обычные электролиты, такие как хлорид натрия, в свое время исключили из списка, поскольку считалось, что их наночастицы быстро растворяются в воде и ведут себя так же, как их составные соли. В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.

По словам ученых, наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз и разделяться внутри них на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану (которая обычно мешает проникновению натрия в клетку), тем самым уничтожая саму клетку, поскольку освобожденные молекулы подают сигнал иммунной системе о повреждении тканей. Тогда запускается воспалительная реакция, которая заставляет весь организм бороться с патогенами. В то же время подобный метод лечения — уже протестировнный на грызунах, которым в опухоль вводили наночастицы поваренной соли — оказался безопасным для здоровых клеток из-за их относительно низкого уровня натрия.

Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?

"Обладая относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, частицы хлорида натрия лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. Лечение вызовет немедленную и иммунную гибель раковых клеток, — рассказал химик Джин Се, один из авторов работы. — После обработки наночастицы превращаются в соли, которые сливаются с жидкой системой организма и не вызывают систематической или накопительной токсичности. Никаких признаков систематической токсичности не наблюдалось при введении частиц соли в высоких дозах. <…> Мы ожидаем, что наш метод найдет широкое применение в лечении рака мочевого пузыря, простаты, печени, головы и шеи".

Согласно результатам эксперимента, рост опухоли замедлился на 66 процентов по сравнению с контрольной группой мышей.

В прошлом месяце ученые из Японии создали "опухоль на чипе", чтобы революционизировать тестирование лекарств от рака, а их коллеги из Корнеллского университета смогли определить ключевой механизм развития гастроэзофагеального рака.

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Рак, Опухоль, Соль, Онко.
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