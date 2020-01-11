Еще до выхода предков человека на сушу: когда акулы перестали видеть цвета

Новости науки:Ученые предполагают, что предки акул и скатов перестали видеть цвета примерно 500 млн лет назад.

Ученые считают, что первые рыбы появились на Земле примерно 530 млн лет назад. В отличие от потомков, у них не было ни зубов, ни челюстей, ни твердого позвоночника. Часть этих примитивных черт сохранилась у современных акул и скатов.

Об этом говорится в исследовании генетиков из Университета Макуори, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution.

Известно, что акулы появились примерно 443 млн лет назад, а останкам самой древней "настоящей" акулы, Cladoselache clarkii, 370 млн лет. Облик и физиологические особенности древних акул по этим останкам ученым восстановить не удалось — поэтому исследователи решили проанализировать их ДНК и сравнить с геномом современных акул.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как устроены гены формирования различных типов зрительных рецепторов у древних и современных акул. Анализ показал, что общие предки хрящевых рыб — то есть акул и скатов — лишились полихромного зрения еще в силурийском периоде, около 500 млн лет назад.

Похоже, что гены колбочек, которые распознают синие и фиолетовые тона, первые хрящевые рыбы потеряли уже после того, как разделились их предки и предшественники костных рыб, то есть 460 млн лет назад. С другой стороны, это случилось еще до того, как возникли первые акулы, скаты и рыбы-химеры. Это случилось не позже, чем 420 млн лет назад - Натан Харт, ведущий автор исследования.