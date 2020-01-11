Недельный курс за секунду: создан новый аппарат для лучевой терапии рака

На сегодняшний день лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов борьбы с некоторыми видами рака. Однако этот метод не идеален — для убийства достаточного количества раковых клеток пациенту приходится проходить курс лучевой терапии длительностью от 7 дней до нескольких недель.
Описание разработки опубликовано в International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.
Во время терапии больной подвергается радиационному облучению, от которого страдают не только раковые клетки, но и здоровые — таким образом, если даже рак побежден, у пациента могут возникнуть другие проблемы со здоровьем.
Исследователи из Университета Пенсильвании нашли возможное решение этой проблемы — им удалось создать устройство под названием FLASH, которое дает пациенту недельную дозу радиации за одну секунду.
Тестирование устройства на мышах с боковыми опухолями поджелудочной железы показало, что новый метод столь же эффективен, как недельный курс химиотерапии. При этом FLASH-терапия снизила потерю здоровых клеток и не вызывала фиброз кишечника, что является распространенным побочным эффектом лучевой терапии.