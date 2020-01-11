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Недельный курс за секунду: создан новый аппарат для лучевой терапии рака

Недельный курс за секунду: создан новый аппарат для лучевой терапии рака
11:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Испытания показали, что облучение той же дозой радиации, которую пациент получает за неделю, за секунду столь же эффективно поражает раковые клетки, но при этом наносит меньше вреда здоровым.

На сегодняшний день лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов борьбы с некоторыми видами рака. Однако этот метод не идеален — для убийства достаточного количества раковых клеток пациенту приходится проходить курс лучевой терапии длительностью от 7 дней до нескольких недель.

Описание разработки опубликовано в International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Во время терапии больной подвергается радиационному облучению, от которого страдают не только раковые клетки, но и здоровые — таким образом, если даже рак побежден, у пациента могут возникнуть другие проблемы со здоровьем.

Исследователи из Университета Пенсильвании нашли возможное решение этой проблемы — им удалось создать устройство под названием FLASH, которое дает пациенту недельную дозу радиации за одну секунду.

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Тестирование устройства на мышах с боковыми опухолями поджелудочной железы показало, что новый метод столь же эффективен, как недельный курс химиотерапии. При этом FLASH-терапия снизила потерю здоровых клеток и не вызывала фиброз кишечника, что является распространенным побочным эффектом лучевой терапии.

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Рак, Радиация, Медицина, Наука, Лечевая терапия.
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