Зонд Lucy изучит самый маленький спутник

Новости науки:Исследовательский аппарат Lucy от НАСА изучит недавно обнаруженный спутник астероида Эврибат.

Зонд Lucy был победителем программы Discovery, которую НАСА инициировало в начале 1990-х годов. Конкурс подразумевал создание исследовательских дальних миссий с минимальными расходами.

Старт Lucy состоится в 2021 году, и в случае успешного запуска зонд достигнет Юпитера к 2027 году. В этом регионе миссия будет изучать так называемые астероиды-троянцы — последние сформировавшиеся объекты в Солнечной системе.

С 2027 года зонд будет изучать пять групп астероидов — те, которые движутся перед Юпитером, и астероиды, которые находятся за планетой. Ко второй группе троянцев Lucy приблизится к 2033 году.

Теперь у аппарата появилась еще одна цель — небольшой спутник, недавно обнаруженный у крупнейшего из исследуемых астероидов, Эврибата. Диаметр объекта составляет всего 1 км.

Сейчас астрономы из SwRI пытаются сфотографировать спутник, чтобы уточнить его размеры, характеристики и орбиту. Если ученые определят, что спутник не угрожает безопасности Lucy, будет принято окончательное решение о его изучении.