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Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?

Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Гарварда сообщают, что нормальная температура тела человека снижается на 0,03 °C за десятилетие. Это ученые объясняют изменением скорости обмен

Американские ученые Медицинской школы Гарвардского университета разместили свое исследование в журнале eLife Sciences.

Известно, что среднюю "здоровую" температуру тела в 37°C (от 36,2 до 37,5°C) еще в 1851 году описал немецкий медик Карл Вундерлих. Но информация последних лет указывает на низкие показатели. Ученые объясняют это изменениями в физиологии и окружающей среде, связанные с промышленной революцией.

Авторы исследования проанализировали температуры тела трех групп людей, жителей США, с разных исторических эпох – медицинские записи ветеранов Гражданской войны (1862-1930 годы), данные первого Национального исследования здоровья и питания (1971-1975 годы) и картотеку медицинского центра Стэнфордского университета (2007-2017 годы).

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Ученые исследовали более 677 тысяч замеров температуры и расчеты показали, что нормальная температура тела снижалась на 0,03°C за десятилетие.

Американские исследователи считают, что такое явление происходит с общим снижением активности метаболизма – развитие гигиены и медицины, доступность питания и бытового комфорта привели к ослаблению хронических воспалительных процессов. Также на этот процесс повлияло распространение систем отопления в домах.

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Исследование, Температура, Наука, Температура тела.
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