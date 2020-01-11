"Потенциально обитаемая": астрономы NASA нашли планету, очень похожую на Землю (Видео)

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Суббота, 11.01.2020
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22:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Дискуссии о существовании внеземной жизни ведутся уже давно, но до сих пор не было обнаружено никаких явных признаков инопланетян.

Поэтому ученые постоянно ищут планеты, похожие на Землю и потенциально пригодные для жизни. В космическом агентстве NASA уверяют, что орбитальная обсерватория TESS как раз обнаружила такую планету, сделав ее качественный снимок.

Планету TOI 700 d нашел космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), сообщает NASA. Аппарат анализирует большие секторы космического пространства в течение 27 дней и отслеживает изменения в яркости звезд, когда мимо них проходят другие тела.

Особенности "новой Земли"

По размеру обнаруженный объект примерно на 20% больше Земли. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 37 дней и получает от нее почти тот же объем энергии (86%), что и Земля от Солнца, а значит на ее поверхности с большой вероятностью может быть вода.

TOI 700 d вращается вокруг карлика TOI 700, который расположен в сотне световых лет от нас в созвездии Золотой Рыбы. Он на 60% меньше Солнца, а его температура примерно на половину ниже. В течение 11 месяцев исследователи не заметили никакой вспышки на звезде, что повышает шансы того, что на обнаруженной планете могут быть какие-то формы жизни.

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Изначально ученые неверно оценили размеры TOI 700, из-за чего она была представлена как сравнимая с Солнцем. На самую дальнюю планету в системе – TOI 700 d – обратили внимание только после того, как ошибку исправили. Позже данные уточнили с помощью телескопа "Спитцер", а также создали несколько возможных моделей объекта – одна из которых напоминала молодой покрытый океаном Марс, а другая была больше похожа на Землю.

В будущем ученые NASA планируют продолжить исследования системы TOI 700. Они будут пытаться выяснить состав TOI 700 d и других планет, а также определить, есть ли на них атмосфера.

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НАСА, Земля, Космос, Наука, Планета, Наша планета, Потенциально обитаемая планета.
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