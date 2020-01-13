Ученые обнаружили очень странный астероид (Фото)

Новости науки:Недавно обнаруженный астероид 2020 AV2 выглядит так странно: он вращается вокруг Солнца полностью внутри орбиты Венеры.

Между Марсом и Юпитером лежит пояс астероидов, где миллионы космических камней вращаются вокруг Солнца. Это там, где должны быть астероиды.

"До 2020 года ни один из известных астероидов не имел орбит внутри орбиты Венеры", - говорит Романов. "4 января 2020 года впервые был обнаружил этот объект, и я смог сфотографировать его только через 4 дня с помощью дистанционно управляемого телескопа в Нью-Мексико."

Существует уже небольшой класс астероидов, называемых "Атирас" (названный в честь первого подтвержденного в 2003 году), которые имеют орбиты полностью внутри Земли. Было обнаружено менее 2 десятков таких объектов. Открытие 2020 AV2 делает вещи на шаг ближе к Солнцу. Астрономы предварительно называют его класс "Ватирас" - смесь Венеры и Атираса.

Исследователи мало что знают о количестве космических скал в самой внутренней части Солнечной системы. Солнечный свет делает такие объекты очень трудно обнаруживаемыми.