Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев
Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии

Самые подходящие для инопланетян планеты

Самые подходящие для инопланетян планеты
14:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Согласно выводам специалистов, они должны вращаться вокруг звезд К-класса, которые имеют оранжевый цвет и температуру 3500-5000 кельвинов.

Астрономы Университета Вилланова в США назвали самые подходящие для жизни планеты.

Ученые провели 30-летние наблюдения за звездами, которые принадлежали различным спектральным классам, от F-класса (бело-желтые звезды) до красных карликов.

Они проанализировали рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, испускаемое светилами, чтобы оценить, могут ли их планеты иметь инопланетную жизнь.

Оказалось, что, хотя зона обитаемости вокруг звезд К-класса меньше, чем у звезд солнечного типа, однако эти светила встречаются гораздо чаще. Около тысячи оранжевых звезд находятся в пределах ста световых лет от Земли.

Ученые обнаружили очень странный астероид (Фото)

Продолжительность жизни К-класса оценивается в 25-80 миллиардов световых лет, и они намного спокойнее красных карликов, на которых часто происходят вспышки. Известно, что одна из таких звезд — Kepler-442 — имеет каменистую планету Kepler-442b, располагающуюся в зоне обитаемости.

Звезды К-класса занимают промежуточную позицию между многочисленными красными карликами (звезды М-класса) и более редкими и менее долгоживущими звездами солнечного типа (звезды G-класса). Оранжевые звезды чуть теплее первых и немного холоднее последних.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Планеты, инопланетяны, Новое исследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
03 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
04 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
05 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина возвращается в ПАСЕ
Украина возвращается в ПАСЕ
Телеканал UA|TV прекратил международную трансляцию
Телеканал UA|TV прекратил вещание в прямом эфире
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Крещение в январе 2020 года: приметы и традиции
Крещение в январе 2020 года: приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь