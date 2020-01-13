Увеличение минимальной оплаты труда снижает уровень смертности от самоубийств

Новости науки:Американская статистика показывает, что в некоторых группах общества подъем МРОТ всего на один доллар может снижать смертность в результате самоубийств.

По данным ВОЗ, самоубийства стали одной из самых заметных причин смертности в современном обществе. На них приходится около половины случаев гибели от насильственных причин среди мужчин и более 70 процентов — среди женщин. Вместе с тем суицид остается весьма деликатной проблемой, исследования которой достаточно затруднены. Но тем важнее изучение факторов, толкающих людей на такой трагический шаг, и поиски средств их устранения.

Известно, что одним из таких факторов выступает финансовое благополучие, прежде всего наличие базового дохода. Влияние уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на статистику самоубийств оценили эпидемиологи из Университета Эмори. Ученые показали, что МРОТ действительно влияет на смертность от суицида, хотя и не во всех группах населения. Статья Джона Кауфмана (John Kaufman) и его коллег опубликована в Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследование проводилось на данных статистики по США, где уровень МРОТ устанавливается федеральным правительством, однако каждый штат может скорректировать его в сторону повышения. Статистические данные были получены из базы National Vital Statistics System, где собираются базовые сведения обо всех случаях смерти. Наконец, авторы учитывали и другие экономические показатели каждого штата, включая безработицу и величину ВВП.

Чтобы определить влияние МРОТ на статистику смертности от самоубийств, в качестве контрольной была выбрана группа выпускников колледжей. Люди с высшим образованием реже кончают с собой и реже работают за минимальную допустимую зарплату, поэтому реакция этой группы на изменение МРОТ бралась за базовую, на фоне которой рассматривалось поведение представителей остальных групп.

Как и можно было ожидать, на суициды среди выпускников колледжей изменения МРОТ практически не влияли. Однако для людей с общим и неполным общим образованием (в возрасте от 18 до 64 лет) они заметно коррелировали. По словам Кауфмана и его соавторов, повышение МРОТ на каждый доллар приводило к снижению смертности от самоубийств в этой группе на шесть процентов. При самом строгом учете вклада других экономических факторов эта цифра оказывается ниже — 3,5 процента, — но по-прежнему весьма заметной.

Кроме того, авторы отмечают, что важную роль в возникновении такой корреляции играет безработица. Если уровень ее оставался ниже четырех процентов, то изменения МРОТ слабо сказывались на распространении самоубийств даже в группе людей с неполным образованием и низкой оплатой труда. Однако при большем уровне безработицы рост МРОТ оказывал уже весьма существенное влияние.

Ученые резюмируют, что в некоторых экономических ситуациях корректирование МРОТ может служить эффективным средством предотвращения смертности в результате самоубийств. По их оценкам, в период кризиса 2008 года общегосударственное повышение МРОТ в США на один доллар могло бы предотвратить порядка 13 тысяч случаев суицида.