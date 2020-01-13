Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Самое старое из найденных: ученые обнаружили древнейшую окаменелость слизи

Смотрите фото (3)
Самое старое из найденных: ученые обнаружили древнейшую окаменелость слизи
17:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Международная группа ученых нашла самую древнюю из известных окаменелостей слизи.

Ученым удалось обнаружить окаменелый древесный сок, в котором осталась задняя нога ящерицы, которая проживала на территории нынешней Мьянмы более 100 млн лет назад, и частицы ее слизи.

Слизь ящерицы в окаменелости представлена в виде миксомицетов — типа слизевиков, входящий в состав супергруппы амебозои. Из-за структуры их тела ученым крайне редко удается найти сохранившиеся образцы древних миксомицетов.

Фактически, это единственный известный пример из эпохи динозавров, которые жили во время мелового периода в современной Мьянме.

В окаменелости найдено не все тело миксомицета, а только одна часть — плодовое тело спорокарп длиной около 2 мм, однако даже это открытие позволило ученым сравнить древний образец с современными формами слизи.

Наиболее близким совпадением с современной слизью является род Stemonitis — слизистая плесень, которая растет на большинстве континентов. Обычно она существует на гниющей древесине.

Ученые обнаружили очень странный астероид (Фото)

При этом современные образцы очень похожи на древние миксомицеты, отмечают ученые. Благодаря этому им удалось установить, что за последние 100 млн лет слизевики практически не изменились, а их физиология осталась такой же, как и миллионы лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Ученые, Наука, Находка, Окаменелость, Слизь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
04 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
05 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
Как Зеленский видит земельную реформу
&quot;Золотая малина&quot;: Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь