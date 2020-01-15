"Нужно вернуться к Энцеладу": ученый NASA считает, что на спутнике есть жизнь

Новости науки:Именно на спутнике Сатурна, по убеждению исследователя, наиболее вероятно существование внеземной жизни в Солнечной системе.

Заслуженный ученый NASA, один из разработчиков программы "Вояджер", профессор физики Эдвард Стоун, убежден в необходимости тщательно исследовать спутник Сатурна – Энцелад.

Все началось с "Вояджера"

Программа "Вояджер" стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы. Они были запущены в 1977 году и до сих пор выполняют свои исследовательские задачи. Недавно "Вояджер-2" сообщил астрофизикам самые полные на сегодня данные о строении гелиосферы.

Американский физик Эдвард Стоун работал в программе "Вояджер" с 1972 года, а с 1991 года – возглавлял Лабораторию реактивного движения NASA. Он был свидетелем и участником многих научных открытий в области космонавтики, но считает, что одно место в Солнечной системе следует изучить более пристально. Он призывает вернуться на Энцелад, один из спутников Сатурна, чьи замерзшие океаны считаются самым перспективным местом для поиска внеземной жизни в пределах системы, пишет Guardian.

Нам действительно нужно вернуться и провести поиск на этом месяце. Мы знаем, что водяной лед там испаряется – фонтанирует – на южном полюсе. Все время идет снег. Это означает, что под ледяной поверхностью есть жидкая вода. Здесь, на Земле, там, где есть вода, есть и микроорганизмы, – сказал Стоун.

Исследование Энцелада

До того, как "Вояджеры" сделали снимки Сатурна, пролетая мимо в 1980-х, Энцелад был всего лишь пятнышком на фоне колец этой планеты.

Изображения показали, что его поверхность покрывает чистый лед, а геологическая активность указывает на то, что в недрах есть источник тепла, который поддерживает океан в жидком состоянии.

В 2017 аппарат "Кассини" подлетел к Сатурну и прошел сквозь фонтан, который бьет сквозь трещины в поверхности спутника. Он подтвердил наличие жидкой воды и органических компонентов. Однако исследования Энцелада так и не были завершены, и вопрос о наличии там жизни остается открытым.

По мнению Стоуна лучше было бы пролететь через гейзеры и привезти на Землю образцы, чтобы посмотреть, есть ли там микробы. Вероятность найти там микробы высокая. Так исследователи смогут посмотреть на них и понять, родственны они земным или же существенно отличаются.