Скачать
Среда, 15.01.2020
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

Согнуть, свернуть, скрутить: компания Jenax представила уникальные батарейки

Согнуть, свернуть, скрутить: компания Jenax представила уникальные батарейки
10:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:В будущем их планируют использовать на беспилотных летательных аппаратах, что увеличит скорость и дальность полета устройств.

Компания Jenax из Южной Кореи разработала ультратонкую, гибкую и перезаряжаемую литий-ионную батарейку J.Flex. Разработчики объяснили, что их нововведение нужно для "улучшенного взаимодействия с современными технологиями", например, телефонами с гибкими дисплеями или портативными устройствами. "Мы не просто разрабатываем новую форму батареек, а устанавливаем их там, где они раньше бы не работали", — отметили в компании.

Сотрудники Jenax показали несколько устройств, которые не смогут работать без батарейки J.Flex. К примеру, футбольный шлем с сенсорной подкладкой, разработанный британской фирмой HP1 Technologies для измерения давления и силы удара спортсменов; медицинский сенсорный патч, который встраивают в одежду для контроля частоты сердечных сокращений владельца; блоки питания в виде ремней и браслетов для пациентов, которые должны постоянно подключаться к медицинским приборам.

В компании уверены, что разработка в будущем сможет питать устройства более эффективно, чем обычные литий-ионные батареи. Создатели отмечают, что планируют использовать их в беспилотных летательных аппаратах — гибкая батарея, установленная в крыльях или шасси устройства может освободить место в корпусе для других компонентов.

Не вредна для окружающей среды: создан новый концепт экобатареек

Корейская компания не раскрывает детали устройства своих батареек и то, как они добились гибкости и износостойкости своей разработки. При этом компании Panasonic, Samsung и STMicroelectronics также работают над созданием собственных гибких батарей. Но компания Jenax утверждает, что их батарейки — более гибкие, чем любые разработки их конкурентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Батарейки, Jenax, Литий-ионная батарейка J.Flex, Литий-ионная батарейка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
04 Ученые рассказали о правилах крепкого сна
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь