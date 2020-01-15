Согнуть, свернуть, скрутить: компания Jenax представила уникальные батарейки

Новости науки:В будущем их планируют использовать на беспилотных летательных аппаратах, что увеличит скорость и дальность полета устройств.

Компания Jenax из Южной Кореи разработала ультратонкую, гибкую и перезаряжаемую литий-ионную батарейку J.Flex. Разработчики объяснили, что их нововведение нужно для "улучшенного взаимодействия с современными технологиями", например, телефонами с гибкими дисплеями или портативными устройствами. "Мы не просто разрабатываем новую форму батареек, а устанавливаем их там, где они раньше бы не работали", — отметили в компании.

Сотрудники Jenax показали несколько устройств, которые не смогут работать без батарейки J.Flex. К примеру, футбольный шлем с сенсорной подкладкой, разработанный британской фирмой HP1 Technologies для измерения давления и силы удара спортсменов; медицинский сенсорный патч, который встраивают в одежду для контроля частоты сердечных сокращений владельца; блоки питания в виде ремней и браслетов для пациентов, которые должны постоянно подключаться к медицинским приборам.

В компании уверены, что разработка в будущем сможет питать устройства более эффективно, чем обычные литий-ионные батареи. Создатели отмечают, что планируют использовать их в беспилотных летательных аппаратах — гибкая батарея, установленная в крыльях или шасси устройства может освободить место в корпусе для других компонентов.

Корейская компания не раскрывает детали устройства своих батареек и то, как они добились гибкости и износостойкости своей разработки. При этом компании Panasonic, Samsung и STMicroelectronics также работают над созданием собственных гибких батарей. Но компания Jenax утверждает, что их батарейки — более гибкие, чем любые разработки их конкурентов.