Будет искать воду: NASA протестировало ровер VIPER

Новости науки:Вездеход VIPER, запуск которого запланирован на 2022 год, будет искать воду на других небесных телах.

НАСА впервые провело лабораторные тесты нового разведывательного вездехода VIPER, который отправится на Луну. Специально для этого исследователи использовали студию моделирования лунных операций (SLOPE) Исследовательского центра Гленна, которая имитирует лунные и планетарные поверхности.

Устройство размером с гольфкар оснастили четырьмя научными приборами. Одно из самых важных — это специальное сверло. С помощью метрового инструмента ровер будет исследовать наиболее влажные поверхности спутника Земли. При этом сверло будет сохранять грунт, чтобы исследователи могли проанализировать его после окончания миссии.

Кроме поиска воды, VIPER будет собирать данные о почве и том, как на нее влияют различная температура и свет. В будущем на основе этих данных ученые составят карту потенциальной местности, где есть вода в виде льда. Миссия займет около 100 дней.

НАСА пока не запланировало конкретную дату запуска, однако агентство хочет совершить посадку на Луну до декабря 2022 года. Ученые добавили, что для этого устройству нужно будет пройти множество испытаний, и к моменту запуска функции ровера и его методы поиска воды могут «кардинально поменяться».