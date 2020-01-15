За CRISPR/Cas9 и графен: названы лауреаты премии Вольфа 2020

Новости науки:Израильский Фонд Вольфа назвал лауреатов премии 2020 года.

Премию по математике, которая считается одной из самых престижных для ученых, получили британец Саймон Дональдсон и житель США, родившийся в СССР, но эмигрировавший более 30 лет назад, Яков Элиашберг. Ученые были отмечены "за свой вклад в дифференциальную геометрию и топологию".

Также премию Вольфа по сельскому хозяйству получила Кэролайн Дин за изучение времени цветения и эпигенитического управления яровизации, по физике — Аллан Макдональд, Пабло Харильо-Эрреро и Рафи Бистрицер за исследования двухслойного графена.

Премию Вольфа по медицине получила Дженнифер Дудна за изучение системы генетического редактирования CRISPR/Cas9, а по искусству — Синди Шерман за определение концепции сделанного с помощью камеры искусства.

Премия Вольфа является одной из самых авторитетных для ученых по всему миру. Она выдается в шести категориях — математика, физика, химия, медицина, сельское хозяйство и искусство. Победители премии получают диплом и награду в $100 тыс.