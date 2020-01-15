Формирование Солнечной системы: ученые выдвинули новую гипотезу

Астрофизики предположили, что ранняя Солнечная система делилась на две части гигантской кольцеобразной структурой, которая формировала диск вокруг Солнца. Это кольцо имело чередующиеся полосы газа и пыли с высокой и низкой плотностью, которые создавали различные резервуары для вещества.
В одном из резервуаров сформировались скалистые планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, в другом — газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, предположили ученые.
При этом условный раздел веществ не обеспечивал полную изоляцию, поэтому некоторое количество летучих веществ проникло во внутреннюю часть Солнечной системы из внешней области и сформировало атмосферу на Земле.
Ученые отмечают, что сейчас не могут доказать свою гипотезу, поэтому будут искать признаки похожего формирования систем в других звездных системах.