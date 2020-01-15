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Формирование Солнечной системы: ученые выдвинули новую гипотезу

Формирование Солнечной системы: ученые выдвинули новую гипотезу
13:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Солнечная система была разделена на несколько частей во время своего формирования.

Астрофизики предположили, что ранняя Солнечная система делилась на две части гигантской кольцеобразной структурой, которая формировала диск вокруг Солнца. Это кольцо имело чередующиеся полосы газа и пыли с высокой и низкой плотностью, которые создавали различные резервуары для вещества.

В одном из резервуаров сформировались скалистые планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, в другом — газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, предположили ученые.

При этом условный раздел веществ не обеспечивал полную изоляцию, поэтому некоторое количество летучих веществ проникло во внутреннюю часть Солнечной системы из внешней области и сформировало атмосферу на Земле.

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Ученые отмечают, что сейчас не могут доказать свою гипотезу, поэтому будут искать признаки похожего формирования систем в других звездных системах.

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Космос, Солнце, Ученые, Наука, Солнечная система.
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