Эмоциональное выгорание: в чем опасность для сердца

Новости науки:Исследование длиной в четверть века показало, что "гореть на работе" может быть смертельно опасно.

Мерцательная аритмия - наиболее распространенная форма аритмии сердечной деятельности. Ее наблюдают, когда в предсердиях развивается хаотичная электрическая активность. Предсердия сбивают ритм, и неровный пульс приводит к менее эффективной работе сердца. Это состояние существенно повышает риск инфарктов и инсультов, в том числе со смертельным исходом. До сих пор нет однозначных оценок того, что служит причинами возникновения этого состояния.

Кроме возраста и малоподвижного образа жизни, с увеличенным риском аритмии связывают различные формы стойкого длительного дистресса, однако это малоизученная область. В статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology, ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе рассмотрели потенциальную роль в формировании мерцательной аритмии такого состояния, как эмоциональное выгорание.

Эмоциональное выгорание - нарастающее эмоциональное истощение, как правило, вызванное серьезным стрессом на работе или дома. По мере развития этого состояния человек погружается в апатию, теряет внимание к своим обязанностям, "расчеловечивает" людей, связанных с точкой возникновения расстройства, - своих домашних, коллег и/или клиентов; ощущает нарастающее чувство профессиональной несостоятельности и широкую гамму негативных эмоций. Со временем на этой почве могут развиться деперсонализация, целый спектр ментальных расстройств, а также физических заболеваний.

Ученые провели опрос, в котором было более 11 тысяч участников. Им задавали вопросы на предмет эмоционального истощения, частого гнева, употребления антидепрессантов и недостаточного уровня социальной поддержки. Затем их состояние отслеживали почти 25 лет, проверяя на развитие или отсутствие мерцательной аритмии.

Риск развития фибрилляции предсердий был на 20% выше у тех из них, кто показывал наивысший уровень выгорания, - по сравнению с людьми, у которых почти не было признаков этого стрессового состояния. При этом связи между гневом, приемом антидепрессантов, недостаточной социальной поддержкой и развитием мерцательной аритмии не нашлось.

Ученые отмечают, что отчасти эта работа подтверждает выводы более ранних исследований - но есть существенные противоречия. Новые данные ставят под сомнение связь приема антидепрессантов и развития фибрилляции, а, следовательно, и риска аритмии. "Очевидно, что предстоит еще много работы", - говорит автор работы, доктор Парвин К. Гарг.

Чтобы точнее определить механизмы обнаруженной связи, а также подтвердить их причинно-следственную компоненту, нужны дальнейшие исследования. Однако уже сейчас авторы высказывают предположения о них. "Витальное истощение связано с усилением воспаления и повышенной активацией реакции организма на физиологический стресс. Когда оба этих явления происходят хронически, они могут нести серьезные и разрушительные последствия для сердечной ткани, что может в итоге привести к развитию такой аритмии", - поясняет доктор Гарг.

Работа подчеркивает высокую разрушительность эмоционального истощения. Трудоголизм, поощрение постоянного стрессового стиля управления на рабочих местах может приводить к большому числу преждевременных смертей. Данные работы хорошо ложатся в "смертельный паттерн": ранее уже подтверждалась связь выгорания с риском инфарктов и инсультов безотносительно аритмии. В дальнейшем необходимо определить, как можно наилучшим образом предупреждать такие последствия для людей, которые не могут избежать наступления выгорания или уже находятся в этом состоянии.