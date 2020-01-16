Горяча и бешена? Какая температура у темной материи

Новости науки:Физики получили новые данные о температуре темной материи.

Исследование, проведенное с помощью гравитационного линзирования, показало, что темная материя является скорее горячей — при этом результаты полностью не исключают того, что она холодная. Работа опубликована на сайте Королевского астрономического общества.

Еще в 1930-х годах астрономы заметили, что галактики движутся намного быстрее, чем должны были, исходя из наблюдаемой массы. Расчеты показали, что в действительности они содержат намного больше массы, чем можно увидеть с помощью телескопов — этот гипотетический невидимый материал получил название "темная материя".

С тех пор астрономы пытаются определить, из каких частиц она состоит. Считалось, что материя может состоять из темных фотонов, аксионов, слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), макрочастиц с массами в масштабе карликовой планеты и даже типа скалярных частиц старше, чем Большой взрыв.

Несмотря на то, что частица темной материи еще не найдена, ученым известно: гравитация ее сгустков может искажать свет от удаленных объектов. Исследователи использовали это искажение, называемое гравитационным линзированием, чтобы больше узнать о ее свойствах темной материи, в том числе измерить температуру.

Авторы исследования отмечают, что модель холодной (более массивной) темной материи хорошо работает в очень больших масштабах, но в ней появляется множество нестыковок в масштабе отдельных галактик. Несовершенство этой теории привело к появлению других моделей, а также "теплой" темной материи с более легкими и быстродвижущимися частицами.

Исследователи измерили яркость семи отдаленных квазаров с гравитационной линзой, чтобы найти изменения, вызванные ею, и использовали эти результаты для измерения размера ее линз.

Наблюдения исключили "горячую" темную материю, частицы которой движутся со скоростью, близкой к скорости света. Скорее всего, наиболее верной является модель "теплой" темной материи, однако не стоит исключать и того, что она является "холодной", говорится в исследовании.