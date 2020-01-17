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Расшифровали: ученым удалось изучить геном древнего гигантского кальмара

Расшифровали: ученым удалось изучить геном древнего гигантского кальмара
14:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые расшифровали геном древнего гигантского кальмара Architeuthis dux, способного хватать добычу на расстоянии до 9 м от своего тела.

Гигантские кальмары встречаются крайне редко — науке не известны случаи, когда их удавалось поймать живьем. Это значит, что их биологические особенности, строение конечностей и тела, а также способ размножения до сих пор остаются загадкой.

Единственным способом получить представление о биологии гигантских кальмаров вида Architeuthis dux оставалась расшифровка их ДНК — теперь ученым удалось получить полную последовательность генома одного представителя вида.

Анализ показал, что в геноме Architeuthis dux содержится примерно 2,7 млрд пар генов — это примерно на 90% больше, чем в геноме человека.

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Исследователи отмечают, что важные гены для развития живых организмов присутствовали в ДНК гигантского кальмара только в одном экземпляре — это значит, что за его необычайно большие размеры ответственно не дублирование всего генома, как часто бывает при эволюционном увеличении размеров позвоночных.

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Ученые, Наука, ДНК, Биология, Кальмар, Architeuthis dux.
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