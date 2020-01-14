Скачать
Вторник, 14.01.2020
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Как изменились цены на продукты в 2019 году: данные Госстата
Как изменились цены на продукты в 2019 году: данные Госстата
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января

Из лягушек: инженеры впервые создали робота из живых клеток

Из лягушек: инженеры впервые создали робота из живых клеток
13:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Робот представляет собой искусственный организм из живых клеток, которым можно управлять.

Роботы сделаны из клеток кожи и сердца, взятых из эмбрионов лягушек, собраны в стабильные формы, разработанные суперкомпьютером, и помещены в чашку Петри. Клетки кожи придают организмам форму, которая напоминает каплю с четырьмя «ножками», в то время как клетки сердца качают кровь внутри организмов и помогают им двигаться.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Вермонта и Университета Тафтса.

Каждый робот имеет длину около 1 мм. Ученые назвали разработку "ксеноботами" — в честь лягушек вида Xenopus laevis, эмбриональные клетки которых легли в основу устройств.

Микроскопические спасители? Бактерии из гуминовых озер способны расщеплять микропластик

Испытания показали, что организмы способны плавать внутри жидкости от нескольких дней до нескольких недель, работая только на накопленной зародышевой энергии. В группах они, как правило, плавали по кругу и даже могли толкать гранулы в центр емкости, внутри которой они перемещались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Робот, Наука, Клетки, Биология, Искусственный организм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
03 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
04 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
05 "Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине заработала еще одна платежная система: что о ней известно
В Украине заработала еще одна платежная система
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь