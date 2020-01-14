Из лягушек: инженеры впервые создали робота из живых клеток

Новости науки:Робот представляет собой искусственный организм из живых клеток, которым можно управлять.

Роботы сделаны из клеток кожи и сердца, взятых из эмбрионов лягушек, собраны в стабильные формы, разработанные суперкомпьютером, и помещены в чашку Петри. Клетки кожи придают организмам форму, которая напоминает каплю с четырьмя «ножками», в то время как клетки сердца качают кровь внутри организмов и помогают им двигаться.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Вермонта и Университета Тафтса.

Каждый робот имеет длину около 1 мм. Ученые назвали разработку "ксеноботами" — в честь лягушек вида Xenopus laevis, эмбриональные клетки которых легли в основу устройств.

Испытания показали, что организмы способны плавать внутри жидкости от нескольких дней до нескольких недель, работая только на накопленной зародышевой энергии. В группах они, как правило, плавали по кругу и даже могли толкать гранулы в центр емкости, внутри которой они перемещались.