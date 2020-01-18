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Могли обитать и под водой, и на суше: найден "прародитель" скорпионов

Могли обитать и под водой, и на суше: найден "прародитель" скорпионов
15:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Университета Висконсина в США нашли самый древний вид скорпионов.

Этот вид скорпиона относится к сулурийскому периоду, который начался примерно 443,8 млн лет назад, а закончился 419,2 млн лет назад. Данные ученых свидетельствуют о том, что они могли дышать как под водой, так и на суше. При этом кровеносная система древнего вида почти идентична современным представителям этого семейства.

Ученые отметили, скорпионы — одни из первых животных, которые переместились с моря на сушу, но из-за недостатка ископаемых, исследователи пока не знают как именно произошла эта эволюция.

Древний вид скорпионов нашли при детальном анализе окаменелостей архива музея Университета Висконсина. Сами останки, предположительно, обнаружили в 1985 году. Теперь исследователи смогли их описать и дали новому виду название Parioscorpio venator — "прародитель скорпионов".

P. venator обладает частью свойств, которые есть и у других ранних морских организмов — глаза со сложным устройством, а также свойствами, присущими современным скорпионам, например, у них есть хвост с жалом. Оба образца P. venator позволяют изучить детали внутренней анатомии. Оказалось, что у древних скорпионов имелось семь секций груди беспозвоночных, более поздние скорпионы имели шесть секций торакса, а современные имеют только пять.

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В окаменелостях P. venator нет ни легких, ни жабр, но их сходство с крабами, которые могут дышать на суше, наводит исследователей на мысль о том, что самые древние скорпионы не были полностью сухопутными, но выбирались на сушу на длительные периоды времени.

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Ученые, Наука, Находка, Скорпион, Древний скорпион.
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