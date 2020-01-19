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Депрессия может увеличивать вероятность развития опасной болезни

Депрессия может увеличивать вероятность развития опасной болезни
19:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:Психические болезни предположительно влияют на предрасположенность к определенным видам рака.

Ученые из Великобритании и Австралии сообщили, что расстройства психики, такие, как депрессия и тревожность, могут увеличивать вероятность заболевания некоторыми видами рака, пишет Eurekalert. Работа опубликована в The British Meducal Journal.

Исследование вели специалисты из Университетского колледжа Лондона, Эдинбургского и Сиднейского университетов (University College London, University of Edinburgh, University of Sydney). Прямой причинно-следственной связи они не нашли, однако отметили, что результаты работы подтверждают возможную связь психических и онкологических болезней.

Чтобы проверить, влияют ли расстройства психики на предрасположенность к определенным видам рака, исследователи проанализировали данные 16 научных работ, опубликованных в 1994-2008 годах — 13 исследований состоялись в Великобритании и еще три — в Шотландии.

Всего участников (мужчин и женщин старше 16 лет, не страдавших от рака на начало исследования) было более 163 тысяч. Каждый из них заполнил опросник, в котором содержались в том числе данные о его/ее психологическом состоянии. После заполнения за респондентами наблюдали в среднем на протяжении девяти с половиной лет, за это время 4 353 человека скончались от рака.

Затем ученые сравнили, насколько выше вероятность смерти от рака была среди пациентов с высоким уровнем психологического дискомфорта (депрессией, тревожным расстройством) по сравнению с теми, чья психика была полностью здорова. Во внимание также были приняты такие факторы влияния, как возраст, пол, образование, социально-экономический статус, индекс массы тела, приверженность к курению и употреблению алкоголя.

Выяснилось, что у пациентов с самыми серьезными расстройствами психики смертность была выше по нескольким направлениям — они чаще умирали от рака кишечника, поджелудочной железы, простаты, пищевода, а также лейкоза.

Авторы исследования отметили, что, возможно, на самом деле причину и следствие нужно поменять местами — есть вероятность, что это болезнь вызывала беспокойство и психологический дискомфорт. Специалисты провели повторный анализ, исключив из исследования пациентов, скончавшихся от рака в первые пять лет после заполнения опросника, однако выводы не изменились, таким образом, скорее всего, расстройства психики развивались раньше, чем рак.

Депрессия — достаточно распространенное заболевание. Например, во время беременности им страдает каждая седьмая женщина, причем ее состояние отражается и на будущем ребенке — он может родиться с меньшим весом. Сотрудники Университета Огайо (The Ohio State University) выяснили, что у будущих мам в крови меняется уровень особого белка — нейротрофического фактора мозга. Пониженная концентрация этого белка, согласно ранее опубликованным научным работам, ассоциируется с депрессией на различных стадиях.

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Ученые взяли образцы сыворотки крови у 139 женщин разных рас во время и после беременности и выявили падение уровня нейротрофического фактора мозга в течение всех триместров беременности, а затем подъем — уже после родов. У темнокожих женщин уровень белка был значительно выше. Специалисты предложили в случае депрессии у беременных женщин использовать либо медикаментозное лечение, если это возможно, либо умеренные физические нагрузки.

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Исследование, Депрессия, Рак, Наука, Опасность, Заболевание, Опасность депрессии.
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