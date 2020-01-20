Беременность дельфинов: ученые опубликовали первые детальные снимки плода животного

Новости науки:Благодаря этому ученые смогут проанализировать развитие зародыша и заранее определить проблемы, которые могут возникнуть при его развитии.

Ученые объяснили, что понимание причин неудачной беременности будет иметь решающее значение для сохранения редких видов дельфинов в будущем. Но, несмотря на то, что существуют стандартные методы расчета благополучия плода у млекопитающих, ультразвуковые исследования дают наиболее точные прогнозы.

Модернизированный подход позволяет обнаружить аномалии и осложнения в развитии плода на всех стадиях беременности. "Эта передовая ультразвуковая технология позволяет нам диагностировать проблемы уже в первом триместре беременности у дельфинов", — отмечает Форест Гомес, директор по медицине Национального фонда по морским млекопитающим (NMMF).

С помощью того же метода исследователи могут оценить общее здоровье дельфина — точнее, его легочной, сердечной, печеночной, мочевыделительной, желудочно-кишечной и лимфатической систем. Для того, чтобы сделать тесты более комплексными, исследователи NMMF разработали последовательный протокол для ультразвукового мониторинга беременных дельфинов.

Несмотря на относительно небольшой размер выборки, в ходе исследования было проведено более 200 УЗИ-обследований и в каждом сканировании ученые нашли до 70 факторов, что позволило группе определить типичные проблемы, которые могут возникнуть как для плода, так и для самих дельфинов.

Установив эти параметры, усовершенствованный подход позволил ветеринарам оперативно диагностировать врожденные аномалии и проблемы беременности на ранних стадиях.