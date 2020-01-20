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В Китае обнаружены окаменелые останки предка современных птиц (Фото)

В Китае обнаружены окаменелые останки предка современных птиц (Фото)
18:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Палеонтологи описали нового родственника велоцирапторов и птиц.

Прославленные фильмами о "Парке юрского периода" велоцирапторы были представителями семейства дромеозаврид. Эти бипедальные, покрытые перьями, были близки предкам современных птиц. Некоторые из этих некрупных, но исключительно быстрых и ловких хищников, возможно, были даже способны к планирующему полету.

В статье, опубликованной в журнале The Anatomical Record, описывается новый вид дромеозаврид, живший около 120 миллионов лет назад - в середине мелового периода, в эпоху "золотой осени" динозавров. Палеонтологи из Китая и США, работающие во главе с Эшли Пуст (Ashley Poust) из Калифорнийского университета в Беркли, назвали его Wulong bohaiensis и отнесли к подсемейству микрорапторов (Microraptorinae) - весьма близких родственников и прямых предков птиц.

Исследованный учеными образец был обнаружен около 10 лет назад в формации Цзюфотан на территории префектуры Чаоян северо-запада Китая. Авторы отмечают, что окаменелый отпечаток сохранил перья на конечностях и хвосте, что обычно считается признаком взрослой особи, хотя многие другие детали его анатомии, напротив, указывают на молодость.

Реконструкция Wulong bohaiensis 

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Эти дромеозавриды были немногим крупнее обычной вороны и имели хвост примерно вдвое длиннее тела. В челюстях размещались острые зубы, а тело покрывали перья, причем хвост оканчивался особенно длинным "плюмажем". Wulong bohaiensis - один из древнейших представителей группы: для сравнения, тот же велоцираптор жил около 75 миллионов лет назад.

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Все по теме:

Китай, Птицы, Палеонтология, Велоцирапторы, Дромеозавриды.
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