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Самый большой и чувствительный: в Китае запустили огромный телескоп

Самый большой и чувствительный: в Китае запустили огромный телескоп
20:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Основной задачей телескопа будет поиск и дальнейшее исследование пульсаров.

Власти Китая открыли крупнейший и самый чувствительный в мире радиотелескоп. Его разрабатывали еще c 2016 года, но с тех пор исследователи множество раз тестировали его, а с 2018 года откладывали официальный запуск.

Телескоп находится в провинции Гуйчжоу и специализируется на поиске и дальнейшем изучении пульсаров. Два из них FAST открыл еще во время тестирования устройства в августе 2017 года. Несмотря на диаметр телескопа, который составляет 500 м, во время исследований он может использовать лишь 300 м своей поверхности.

Кроме пульсаров, ученые будут использовать FAST для поиска внеземного интеллекта. Во время испытаний телескоп использовали только для изучения экзопланет, которые расположены на расстояниях до 100 световых лет от Солнца и обладают магнитным полем.

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"В процессе наблюдения за сигналами от небесных тел мы также собираем сигналы, которые могут исходить от внеземных цивилизаций, — отметил Чжу Мин, директор отдела научных наблюдений и данных в оперативно-технологическом центре FAST. — Однако это огромная работа, так как большинство сигналов, которые мы выхватываем, точнее, 99% из них — это различные шумы".

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Космос, Телескоп, Наука, FAST.
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